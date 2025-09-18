Володимир Путін звільнив Дмитра Козака. Він був заступником керівника адміністрації Кремля. Це, ймовірно, пов'язано із війною на території України. Кажуть, що він прагнув її завершення.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що Козак був людиною, яка думала, що швидко можна буде розпочати й закінчити війну в Україні. Він не впорався із завданням – отримати від України згоду на виконання мінських домовленостей за російським сценарієм.

"Тобто, Путін вважає, що він його підвів і війна швидко не завершилась, а після всього цього Козак дійсно почав стояти на тому, що варто війну закінчувати", – сказав він.

Чому Путін усунув Козака?

Андрій Коваленко вважає, що в очах Путіна Козак виглядав як людина, яка не впоралася з завданням, а потім ще й пішла в розріз з "лінією партії".

Тому його вплив послабився. Плюс проти Козака працював Сергій Кирієнко з адміністрації Путіна, який все більше захоплює владу. Він впливає на регіони та загалом на дуже багато процесів у Росії,

– зауважив він.

Кирієнко є однією із найвпливовіших людей з оточення Путіна, зокрема керує інформаційними операціями проти України та Європи.

Що відомо про Козака?