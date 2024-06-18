Цілі різні: навіщо Путін зібрався до Північної Кореї та В'єтнаму

Владімір Путін вперше за 20 років відвідає Північну Корею. Хоч візит у цю країну для диктатора стане першим, проте з лідером КНДР він зустрічається регулярно.

Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, додавши, що це не єдина поїздка, у яку збирається Путін. Очільник Кремля також запланував відвідати В'єтнам.

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Для чого Путін їде у КНДР

"Цілі для поїздок різні. Північна Корея – це донор військової допомоги Росії, вона надає радянські залишки, яких має дуже багато. Все це звичайно не безплатно, а за великі кошти, за доступ до дешевих сировинних ресурсів і продуктів харчування" – розповів політолог.

Путіну потрібно пролонгувати цей перемовний трек через кадрові ротації, які він ініціював. Зокрема був звільнений міністр оборони, а його місце посіла цивільна людина, економіст за освітою. Ба більше, соціально-економічний блок тепер координуватиме колишній охоронець Путіна – Алєксєй Дюмін. А військових і силовиків – колишній міністр оборони Сєргєй Шойгу.

Тепер очільник Кремля хоче синхронізувати процеси взаємної інтеграції ВПК з лідером Північної Кореї. Обговорити, чого саме потребуватиме Росія після перезавантаження галузей.

Що Путін робитиме у В'єтнамі

Поїздка у цю країну – це вже наслідки того, що "оголилося" міжнародне протистояння Росії зі світом. Воно дійшло до максимальної позначки, а підтвердженням цього став Глобальний саміт миру.

Це змусило Росію хоча б вдати, що вона не перебуває під повною ізоляцією та активізувати свої зв'язки з "третіми країнами". В'єтнам використовує таку можливість,

– зауважив політолог.

Можемо згадати, що напередодні Саміту миру Росія збирала членів БРІКС. В'єтнам послав туди свою делегацію, яку очолив заступник міністра закордонних справ. Натомість Саміт у Швейцарії країна проігнорувала. Все це на тлі того, що найбільшим торговельним партнером В'єтнаму є Сполучені Штати.

"Зараз такі країни як В'єтнам намагатимуться використати свій геополітичний шанс і отримати від Росії максимальні преференції у різних галузях. Вони будуть лише ситуативними "попутниками" країни-агресорки, але Росії потрібно показувати щось росіянам і переконувати їх, що Путін нібито не ізольований", – підкреслив Олексій Буряченко.

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