Путін так зациклився на Україні, що втрачає іншу "зону впливу"

5 листопада 2023, 08:18
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Петро Олещук

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Петро Олещук

Цього тижня у Казахстані з візитом побував Еммануель Макрон. Це досить показово на тлі попередніх зустрічей керівників середньоазійських держав з керівництвом США.

Середню Азію більше цікавить Захід

Така увага до Середньої Азії, очевидно, не випадкова. Москва звідти впевнено йде.

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Регіон, який раніше був колонією московитів, а після розпаду СРСР там почав посилюватися вплив Китаю, зараз уже повністю відходить від російської "зони впливу". Зрозуміло, це означає, що Китай може ще більше посилити там свій вплив, а це не може не турбувати Захід.

Однак, судячи з дій самих керівників тамтешніх держав, вони теж не проти збалансувати хоч якось китайський вплив. Балансувати російськими впливами – це вже не варіант. Імперія сильно зайнята. Настільки сильно, що, декларуючи "війну проти НАТО", забирає війська з кордону з Фінляндією, що віднедавна є членом НАТО, та кидає їх на український фронт.

Падіння карабаських сепаратистів та геополітичний розворот Вірменії – ознака краху ОДКБ. Відповідно, сподіватися на московитів, як на інструмент балансу, – марна справа. Це означає пошук балансу в інших точках. Зокрема, на Заході.

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"Сфера впливу", через яку бункерний дід розпочав свою власну експансію на пострадянському просторі, і яка, зрештою, виразилася в теперішній війні, охоплювала і держави Середньої Азії. Однак звідти російський вплив витікає як вода.

Щось мені підказує, що протягом відносно невеликого історичного періоду, що буде вимірюватися десятиліттями, жодних подібних впливів там не залишиться взагалі.

Автор: Петро Олещук