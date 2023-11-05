Путин так зациклился на Украине, что теряет другую "зону влияния"

На этой неделе в Казахстане с визитом побывал Эммануэль Макрон. Это достаточно показательно на фоне предыдущих встреч руководителей среднеазиатских государств с руководством США.

Среднюю Азию больше интересует Запад

Такое внимание к Средней Азии, очевидно, неслучайно. Москва оттуда уверенно уходит.

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Регион, ранее бывший колонией московитов, а после распада СССР там начало усиливаться влияние Китая, сейчас уже полностью отходит от российской "зоны влияния". Разумеется, это означает, что Китай может еще больше усилить там свое влияние, что не может не беспокоить Запад.

Однако, судя по действиям самих руководителей тамошних государств, они тоже не против сбалансировать хоть как-то китайское влияние. Балансировать российскими влияниями – это уже не вариант. Империя сильно занята. Настолько сильно, что, декларируя "войну против НАТО", забирает войска из границы с Финляндией, которая недавно является членом НАТО, и бросает их на украинский фронт.

Падение карабахских сепаратистов и геополитический разворот Армении – признак краха ОДКБ. Соответственно, надеяться на московитов, как на инструмент баланса, – бесполезно. Это означает поиск баланса в других точках. В частности, на Западе.

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"Сфера влияния", из-за которой бункерный дед начал свою собственную экспансию на постсоветском пространстве, и которая, наконец, выразилась в нынешней войне, охватывала и государства Средней Азии. Однако оттуда российское влияние вытекает как вода.

Что-то мне подсказывает, что в течение относительно небольшого исторического периода, измеряемого десятилетиями, никаких подобных влияний там не останется вообще.