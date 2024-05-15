Поїздка Путіна до Китаю: політолог припустив, якими будуть дії Сі Цзіньпіна

Владімір Путін збирається з візитом до КНР. Західні ЗМІ пишуть про побоювання, що Пекін та Москва можуть зблизитися. Утім, такі песимістичні очікування невиправдані.

Таку думку 24 Каналу висловив офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець, зауваживши, що Сі Цзіньпін заявив про те, що ті держави, які близькі з Москвою та мають антиамериканський курс, – Сербія та Угорщина, – матимуть "особливі економічні преференції" з боку Китаю. Утім, тут Росія – не ключова. Зазначимо, що російський диктатор збирається до КНР 16 – 17 травня.

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"Тут ключові інтереси Пекіна, адже для Китаю важливо мати свої держави – сателіти, зокрема, для своїх виробничих майданчиків, на яких Пекіну треба виробляти свої товари, щоби бути ближчим до європейського споживача", – сказав політолог.

Тобто тут мовиться взагалі не про Москву. Водночас китайський бізнес та банки роблять кроки, які свідчать про те, що КНР максимально локалізує російський бізнес. Так у Китаї відмовляються приймати платежі з Росії. Попри запевнення від офіційного Пекіну, що "з цим розбираються", є нові блокування та проблеми для російського бізнесу.

Це виглядає як знущання. Візит Путіна це все не розв'яже. Пекін, як завжди, "гратиме" на кількох шахових дошках. Тобто, з одного боку, він запевнятиме Путіна у "своїй дружбі й повній підтримці", але з іншого – пам'ятаємо, що на зустрічі з Макроном він чітко пообіцяв, що Китай не постачатиме росіянам технології подвійного призначення,

– зазначив Березовець.

Тобто те, що Москва може використати для військової промисловості. Офіцер ЗСУ зазначив, що не можна до кінця довіряти словам очільника КНР. Утім, нині 21 століття і нічого не можна сховати. Мовляв, якщо Сі Цзіньпін спробує "грати" із Заходом у таку подвійну гру, то йому це вилізе боком.

Адже тоді у китайського бізнесу можуть початися серйозні проблеми. Нині економічна ситуація у Китаї – не найкраща. Там уже кілька китайських провінцій стали банкрутами, а найвищий рівень безробіття – серед молоді до 30 років.

"Це не та ситуація, де Пекін може собі дозволити відверто "грати" на полі Москви", – наголосив Тарас Березовець.

Чи буде Китай на саміті миру

Існує вірогідність, що КНР таки відправить свого представника на Глобальний саміт миру, який відбудеться у червні у Швейцарії.

Як спостерігач туди може поїхати спеціальний представник китайського уряду Лі Хуей. Нині позиція КНР остаточно незрозуміла для України.

"За логікою Китаю, це варто було б зробити. Ми розуміємо, що, якщо представник Китаю там буде, це все одно буде сигналом про те, що Китай погодився "грати" в цю гру з росіянами", – сказав політолог.

Якщо КНР таки не відправить свого представника на саміт – то це не буде катастрофою, адже ця країна щонайменше не докладає зусиль для того, аби завадити країнам Глобального Півдня брати у ньому участь. Натомість Росія цим активно займається.

Китай відсторонився. Якщо Китай не зриває участь своїх сателітів і васалів у цьому саміті миру – це теж є великим результатом дипломатії. Я не виключаю того, що все ж таки представник Китаю приїде у Швейцарію,

– сказав офіцер ЗСУ.

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