Незадовго до інавгурації Трампа: чому Путін відновив ядерні погрози

Днями Владімір Путін затвердив нову ядерну доктрину Росії у відповідь на надання Україні дозволу завдавати ударів по російській території. Однак для диктатора було не менш важливо встигнути розширити ядерну доктрину до інавгурації Дональда Трампа.

Про це 24 Каналу сказав ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп. Він пояснив, чому президент Росії саме зараз відновив ядерний шантаж.

До теми Живе у своєму окремому світі: чи може Путін застосувати ядерну зброю

Чому Путін розширив ядерну доктрину незадовго до інавгурації Трампа

Як зазначив ізраїльський військовий оглядач, Путін затвердив нову ядерну доктрину якраз напередодні інавгурації новообраного президента США, щоб оновити рівень ядерних погроз. Також, можливо, у Кремлі вважають, що це вдалий крок щодо адміністрації Трампа.

Адже під час передвиборчих перегонів прихильники Трампа, обговорюючи те, що Україні нібито не потрібно надавати допомогу, неодноразово наводили аргумент, що це може призвести до Третьої світової війни,

– мовив Шарп.

За його словами, у такий спосіб Росія намагається погрожувати набагато сильнішій стороні війною, з якої країна-агресор взагалі не вийде.

Зверніть увагу! Український президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп сильніший за Путіна, а тому може вплинути на завершення війни.

Що може зупинити Росію від ядерного удару

Зараз напруга щодо ядерного удару вища, ніж зазвичай. Однак якщо повернутися до пропагандистів, які говорять про те, що Росія буцімто зітре США у ядерний попіл, то вони забувають, чи не розуміють одного – у випадку початку ядерної війни з Альянсом їхня країна припинить своє існування.

Треба чітко називати речі своїми іменами. Коли пропагандисти будуть чути цей аргумент, то, можливо, у них з'являться інші думки щодо того, чи варто навіть задумуватися про початок ядерної війни, яка закінчиться тим, що їхньої країни не буде,

– мовив ізраїльський військовий оглядач.

На Заході, на Сході й в СРСР завжди побоювалися ядерної війни. Зараз нічого не змінилося, окрім того, що Росія значно слабша за Радянський Союз, зокрема щодо масштабів та якості ядерних потенціалів.

До слова, Пентагон не виявив жодних ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї в Україні.