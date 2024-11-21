Незадолго до инаугурации Трампа: почему Путин возобновил ядерные угрозы

На днях Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину России в ответ на предоставление Украине разрешения наносить удары по российской территории. Однако для диктатора было не менее важно успеть расширить ядерную доктрину до инаугурации Дональда Трампа.

Об этом 24 Каналу сказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. Он объяснил, почему президент России именно сейчас возобновил ядерный шантаж.

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Почему Путин расширил ядерную доктрину незадолго до инаугурации Трампа

Как отметил израильский военный обозреватель, Путин утвердил новую ядерную доктрину как раз накануне инаугурации новоизбранного президента США, чтобы обновить уровень ядерных угроз. Также, возможно, в Кремле считают, что это удачный шаг в отношении администрации Трампа.

Ведь во время предвыборной гонки сторонники Трампа, обсуждая то, что Украине якобы не нужно оказывать помощь, неоднократно приводили аргумент, что это может привести к Третьей мировой войне,

– сказал Шарп.

По его словам, таким образом Россия пытается угрожать гораздо более сильной стороне войной, из которой страна-агрессор вообще не выйдет.

Обратите внимание! Украинский президент Владимир Зеленский считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сильнее Путина, а потому может повлиять на завершение войны.

Что может остановить Россию от ядерного удара

Сейчас напряжение относительно ядерного удара выше, чем обычно. Однако если вернуться к пропагандистам, которые говорят о том, что Россия якобы сотрет США в ядерный пепел, то они забывают, или не понимают одного – в случае начала ядерной войны с Альянсом их страна прекратит свое существование.

Надо четко называть вещи своими именами. Когда пропагандисты будут слышать этот аргумент, то, возможно, у них появятся другие мысли относительно того, стоит ли даже задумываться о начале ядерной войны, которая закончится тем, что их страны не будет,

– сказал израильский военный обозреватель.

На Западе, на Востоке и в СССР всегда опасались ядерной войны. Сейчас ничего не изменилось, кроме того, что Россия значительно слабее Советского Союза, в частности по масштабам и качеству ядерных потенциалов.

К слову, Пентагон не обнаружил никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия в Украине.