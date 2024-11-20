Ответ оборонного ведомства США сообщил журналист Остап Ярыш со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх, передает 24 Канал.

Контекст В России открыто пригрозили ядерным ударом по Украине

Что говорят в Пентагоне о возможных ударах россиян ядерным оружием

У нас нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на территории Украины, и мы также не видим никаких изменений, которые необходимо внести в нашу собственную ядерную политику,

– считают там.

Как реагируют в мире на угрозы Путина

Ранее в США заявили, что не удивлены изменением ядерной доктрины Кремля. Но вводить изменения не собираются.

Жозеп Боррель сказал, что разрешение для Украины бить вглубь России все же достаточно ограниченно. "Я не вижу связи между решением президента Джо Байдена и гипотетической ядерной войной. Я сказал, что безответственно говорить об использовании угрозы ядерного оружия", – подчеркнул он.

А вот Эрдоган заявил, что Россия "должна иметь возможность защищаться".