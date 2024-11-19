Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Также там заявили, что не удивлены действиями Кремля.

Смотрите также Почему Путин изменил ядерную доктрину России и для чего снова угрожает ударом по Украине

Какой была реакция США на обновление ядерной доктрины России

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что в США "не были удивлены заявлением России о том, что она обновит свою ядерную доктрину", ведь Кремль об этом неоднократно говорил, прибегая к "безответственной риторике".

Не наблюдая никаких изменений в ядерных силах России, мы не видим никаких причин корректировать наши собственные ядерные силы или доктрину в ответ на сегодняшние заявления России,

– добавил он.

Представитель также отметил, что привлечение Россией северокорейских военных к войне против Украины является "значительной эскалацией".

Напомним, что 19 ноября Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В частности, она предусматривает, что агрессия со стороны любой неядерной державы, которая осуществляется при участии или поддержке ядерной страны, будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.