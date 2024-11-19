Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Також там заявили, що не здивовані діями Кремля.

Дивіться також Чому Путін змінив ядерну доктрину Росії та для чого знову погрожує ударом по Україні

Якою була реакція США на оновлення ядерної доктрини Росії

Представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що у США "не були здивовані заявою Росії про те, що вона оновить свою ядерну доктрину", адже Кремль про це неодноразово говорив, вдаючись до "безвідповідальної риторики".

Не спостерігаючи жодних змін у ядерних силах Росії, ми не бачимо жодних причин коригувати наші власні ядерні сили або доктрину у відповідь на сьогоднішні заяви Росії,

– додав він.

Представник також зазначив, що залучення Росією північнокорейських військових до війни проти України є "значною ескалацією".

Нагадаємо, що 19 листопада Владімір Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Зокрема, вона передбачає, що агресія з боку будь-якої неядерної держави, яка здійснюється за участю або підтримки ядерної країни, буде розглядатися як спільний напад на Росію.