Он сказал, что "у России должна быть и есть возможность защищать себя". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Путин утвердил обновленную ядерную доктрину: что изменилось

Эрдоган прокомментировал обновление ядерной доктрины России

Турецкий президент отреагировал на обновленную ядерную доктрину России.

У России должна быть и есть возможность защищать себя,

– сказал лидер Турции.

Такое заявление со стороны главы Турецкой Республики звучит довольно странно, ведь именно Россия является настоящей угрозой для мира. Именно она нападает на другие страны, ведет захватнические действия и совершает военные преступления, убивая людей.

Добавим, Эрдоган по итогам участия в саммите G20 заявил, что Турция поддерживает все усилия по мирному урегулированию ситуации в Украине и готова продолжить посредничество в этом направлении.

Напомним, что 19 ноября кремлевский диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В частности, она предусматривает, что агрессия со стороны любой неядерной державы, которая осуществляется при участии или поддержке ядерной страны, будет рассматриваться, как совместное нападение на Россию.