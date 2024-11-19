Він сказав, що "в Росії має бути і є можливість захищати себе". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Ердоган прокоментував оновлення ядерної доктрини Росії

Турецький президент відреагував на оновлену ядерну доктрину Росії.

У Росії має бути і є можливість захищати себе,

– сказав лідер Туреччини.

Така заява з боку глави Турецької Республіки звучить доволі дивно, адже саме Росія є справжньою загрозою для світу. Саме вона нападає на інші країни, веде загарбницькі дії та скоює воєнні злочини, вбиваючи людей.

Додамо, Ердоган за підсумками участі у саміті G20 заявив, що Туреччина підтримує всі зусилля щодо мирного врегулювання ситуації в Україні та готова продовжити посередництво у цьому напрямку.

Нагадаємо, що 19 листопада кремлівський диктатор Владімір Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Зокрема, вона передбачає, що агресія з боку будь-якої неядерної держави, яка здійснюється за участю або підтримки ядерної країни, розглядатиметься, як спільний напад на Росію.