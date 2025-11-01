Навіщо Путін кличе журналістів до Покровська: майор ЗСУ назвав три цілі
- Путін заявив, що російські війська буцімто оточили ЗСУ у Покровську, його заява спрямована на чотири цільові аудиторії.
- Майор ЗСУ Андрій Ткачук пояснив, що ця інформаційна кампанія має декілька цілей, одна з них – розбалансувати українське суспільство.
Російський диктатор заявив, що його війська нібито заблокували українських захисників у Покровську та запевнив, що готовий допустити туди іноземні ЗМІ. Його твердження про оточення там СОУ – неправдиві, хоча тиск там з боку окупантів дійсно є, як і проблеми у наших бійців з логістикою.
Про це в етері 24 Каналу наголосив майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, підкресливши, що очільник Кремля розносить фейк про нібито котел в Покровську, щоб зокрема продемонструвати світу, що його армія має успіхи на полі бою.
Путін працює на 4 цільові аудиторії
Політолог пояснив, що Кремль вкидає неправдиву інформацію про оточення українських підрозділів у Покровську на Донеччині, переслідуючи декілька цілей. Одна з таких – більше розхитати ситуацію в українському суспільстві.
Росіяни обстрілюють енергетику, вибивають десь електрику, до цього додають такі заяви про ситуацію на фронті. Потім Путін ляпає про якусь нову зброю, яка нікуди не полетить. Все це разом накопичується, аби тиснути на суспільство, продавати свій успіх,
– озвучив Ткачук.
Він переконаний, що Росія проводить у такий спосіб інформаційну кампанію, вона націлена на чотири цільові аудиторії:
російський народ;
українське суспільство;
військові ЗСУ;
іноземці.
"Внутрішній користувач (росіянин) дивиться на свого царя і думає, що в того все виходить. На українських військових, які залучені до певних операцій, мають доступ до соцмереж і можуть прочитати це, але не мати часу профільтрувати, ці слова можуть вплинути. Цивільне населення України він хоче розбалансувати, породити там капітуляційні настрої", – пояснив Ткачук.
Політолог також окреслив ціль очільника Кремля щодо іноземної аудиторії, на яку він зокрема націлив свою заяву та запрошення прибути в Покровськ. Їй він хоче продемонструвати свою начебто силу і запевнити, що бере під контроль Донбас та на жодні поступки не йтиме.
До відома! 31 жовтня президент України заявив, що ворог зосередив на Донеччині орієнтовно 170 тисяч військових. Наразі основна мета російської армії – окупувати Покровськ. Заяви Путіна про те, що ЗСУ там перебувають в оточенні, Зеленський спростував.
Яка зараз ситуація у Покровську?
- Низка українських медіа повідомила, що під керівництвом очільника ГУР Буданова штурмові підрозділи розвідки десантувалися в Покровську, зайшли у ті його райони, які Росія оголосила взятими під свій контроль. Наразі там триває спеціальна операція для стабілізації ситуації, адже росіяни тиснуть і зосередили на цій ділянці чималі резерви.
- Інститут вивчення війни інформує, що СОУ просунулися під час контратак на північ від Покровська, але не значною мірою. Тим часом ворог далі просочується в межі міста і на схід від Мирнограда. Українські оборонці атакують позиції противника у північній частині Покровська.