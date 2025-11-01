Зачем Путин зовет журналистов в Покровск: майор ВСУ назвал три цели

Российский диктатор заявил, что его войска якобы заблокировали украинских защитников в Покровске и заверил, что готов допустить туда иностранные СМИ. Его утверждения об окружении там СОУ –неправдивы, хотя давление там со стороны оккупантов действительно есть, как и проблемы у наших бойцов с логистикой.

Об этом в эфире 24 Канала отметил майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук, подчеркнув, что глава Кремля разносит фейк о якобы котле в Покровске, чтобы в частности продемонстрировать миру, что его армия имеет успехи на поле боя.

Смотрите также "Видели такое в Иловайске": Украина ответила на заявление Путина о коридорах на фронте

Путин работает на 4 целевые аудитории

Политолог объяснил, что Кремль вбрасывает ложную информацию об окружении украинских подразделений в Покровске в Донецкой области, преследуя несколько целей. Одна из таких – больше расшатать ситуацию в украинском обществе.

Россияне обстреливают энергетику, выбивают где-то электричество, к этому добавляют такие заявления о ситуации на фронте. Затем Путин ляпает о каком-то новом оружии, которое никуда не полетит. Все это вместе накапливается, чтобы давить на общество, продавать свой успех,

– озвучил Ткачук.

Он убежден, что Россия проводит таким образом информационную кампанию, она нацелена на четыре целевые аудитории:

российский народ; украинское общество; военные ВСУ; иностранцы.

"Внутренний пользователь (россиянин) смотрит на своего царя и думает, что у того все получается. На украинских военных, которые вовлечены в определенные операции, имеют доступ к соцсетям и могут прочитать это, но не иметь времени профильтровать, эти слова могут повлиять. Гражданское население Украины он хочет разбалансировать, породив там капитуляционные настроения", – объяснил Ткачук.

Политолог также обозначил цель главы Кремля относительно иностранной аудитории, на которую он в частности нацелил свое заявление и приглашение прибыть в Покровск. Ей он хочет продемонстрировать свою якобы силу и заверить, что берет под контроль Донбасс и ни на какие уступки не будет идти.

К сведению! 31 октября президент Украины заявил, что враг сосредоточил в Донецкой области ориентировочно 170 тысяч военных. Сейчас основная цель российской армии – оккупировать Покровск. Заявления Путина о том, что ВСУ там находятся в окружении, Зеленский опроверг.

Какая сейчас ситуация в Покровске?