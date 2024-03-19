Створює ілюзію: що ховається за "величезним відсотком" підтримки Путіна

За результатами так званих виборів президента Росії Владімір Путіна здобув буцімто величезну підтримку росіян. Він "переміг" всіх інших кандидатів з відсотком 87,29.

Путін, як вважають аналітики ISW, "намалював" рекордні цифри, щоб закріпити підтримку населення для подальшої реалізації своїх імперських планів, зокрема, продовження війни в Україні. На думку політтехнолога Бориса Тизенгаузена, якою він поділився з 24 Каналом, очільник Кремля цими "разючими результатами" виборів також хотів довести Заходу, що є легітимним президентом і може вчиняти все що завгодно за дорученням росіян.

Важливо Без плану, але з мобілізацією та війною: для чого Путіну намалювали 87% на "виборах"

Здобув карт-бланш

Політтехнолог звернув увагу, що за результатами "виборів" на окупованих територіях України Путіну "намалювали" більший відсоток підтримки, ніж в Росії.

Це меседж Заходу. Мовляв, Путін говорив, що прийшов "рятувати" тих, хто живе на окупованих територіях, от вони за нього й проголосували у такій великій кількості,

– пояснив він.

Також нібито висока підтримка з боку росіян дає Путіну, за словами Тизенгаузена, мандат на все, що він вчиняє. Це означає, що він "все робить правильно", і громадяни Росії буцімто дали йому карт-бланш воювати далі.

Путін створює ілюзію, що він є продовженням думки росіян,

– підкреслив політтехнолог.

Водночас деякі європейські чиновники вважають, що не потрібно запроваджувати санкції проти росіян – мовляв, "вони не мають страждати". Якщо ж повірити цифрам, які "намалювали" за результатами виборів, велика кількість росіян – це "колективний Путін".

"Хоча відсоток підтримки був "намальований", проте було багато відео, на яких щасливі росіяни приходили на виборчі дільниці "проголосувати за Путіна". Якщо вони "за Путіна", то мають усвідомити, що через санкції не отримають ліки, а ціни в магазинах будуть підвищуватись. Тоді подивимось, на скільки часу їм вистачить терпіння "підтримувати Путіна", – зазначив Борис Тизенгаузен.

Найслабкіша позиція

Сьогодні Путін перебуває у найслабшій позиції за весь час свого правління: Росія з рівноправного партнера Китаю перетворилась на його васала.

"Тому Путіну потрібно було компенсувати свою геополітичну слабкість нібито великою підтримкою росіян", – зазначив політтехнолог.

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