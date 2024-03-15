Як компанії обмежили імпорт в Росію

Electrolux, Tefal, Braun і Rowenta – виробники побутової техніки, які реалізують свою продукцію по всій земній кулі. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вони прийняли рішення про припинення роботи на російському ринку.

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На рішення про припинення роботи на території Росії вплинули і введенні санкції з боку міжнародної спільноти. Попри те, що прямий товарообіг, після 2022 року не відбувався, існував альтернативний шлях ввезення побутової техніки на російську територію. Основна маса продукції завозилась саме через паралельний імпорт.

Що відомо про паралельний імпорт в Росію

Російські ЗМІ повідомляють, що вказані виробники побутової техніки почали процес блокування поставок товару у Росію, що здійснюються через паралельний імпорт. Йдеться і про продукцію, яка продається на різноманітних маркетплейсах.

Ритейлери повідомляють, що ці компанії підписують спеціальний мораторій зі своїми партнерами про реекспорт електроніки на російську територію. Імовірно Electrolux, Tefal, Braun і Rowenta можуть зовсім зникнути з прилавків магазинів у Росії. На зміну їм прийдуть турецькі та китайські аналоги.