Как компании ограничили импорт в Россию

Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta – производители бытовой техники, которые реализуют свою продукцию по всему земному шару. С начала полномасштабного вторжения России в Украину, они приняли решение о прекращении работы на российском рынке.

Читайте также Устроился водителем грузовика: кто из украинских миллиардеров приврал ради поездки за границу

На решение о прекращении работы на территории России повлияли и введенные санкции со стороны международного сообщества. Несмотря на то, что прямой товарооборот, после 2022 года не происходил, существовал альтернативный путь ввоза бытовой техники на российскую территорию. Основная масса продукции завозилась именно через параллельный импорт.

Что известно о параллельном импорте в Россию

Российские СМИ сообщают, что указанные производители бытовой техники начали процесс блокирования поставок товара в Россию, осуществляемых через параллельный импорт. Речь идет и о продукции, которая продается на различных маркетплейсах.

Ритейлеры сообщают, что эти компании подписывают специальный мораторий со своими партнерами о реэкспорте электроники на российскую территорию. Предположительно Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta могут вовсе исчезнуть с прилавков магазинов в России. На смену им придут турецкие и китайские аналоги.