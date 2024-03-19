Создает иллюзию: что скрывается за "огромным процентом" поддержки Путина

По результатам так называемых выборов президента России Владимир Путина получил якобы огромную поддержку россиян. Он "победил" всех остальных кандидатов с процентом 87,29.

Путин, как считают аналитики ISW, "нарисовал" рекордные цифры, чтобы закрепить поддержку населения для дальнейшей реализации своих имперских планов, в частности, продолжения войны в Украине. По мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, которым он поделился с 24 Каналом, глава Кремля этими "поразительными результатами" выборов также хотел доказать Западу, что является легитимным президентом и может делать все что угодно от имени россиян.

Важно Без плана, но с мобилизацией и войной: для чего Путину нарисовали 87% на "выборах"

Получил карт-бланш

Политтехнолог обратил внимание, что по результатам "выборов" на оккупированных территориях Украины Путину "нарисовали" больший процент поддержки, чем в России.

Это месседж Западу. Мол, Путин говорил, что пришел "спасать" тех, кто живет на оккупированных территориях, вот они за него и проголосовали в таком большом количестве,

– объяснил он.

Также якобы высокая поддержка со стороны россиян дает Путину, по словам Тизенгаузена, мандат на все, что он совершает. Это означает, что он "все делает правильно", и граждане России якобы дали ему карт-бланш воевать дальше.

Путин создает иллюзию, что он является продолжением мнения россиян,

– подчеркнул политтехнолог.

В то же время некоторые европейские чиновники считают, что не нужно вводить санкции против россиян – мол, "они не должны страдать". Если же поверить цифрам, которые "нарисовали" по результатам выборов, большое количество россиян – это "коллективный Путин".

"Хотя процент поддержки был "нарисован", однако было много видео, на которых счастливые россияне приходили на избирательные участки "проголосовать за Путина". Если они "за Путина", то должны осознать, что из-за санкций не получат лекарства, а цены в магазинах будут повышаться. Тогда посмотрим, на сколько времени им хватит терпения "поддерживать Путина", – отметил Борис Тизенгаузен.

Самая слабая позиция

Сегодня Путин находится в самой слабой позиции за все время своего правления: Россия из равноправного партнера Китая превратилась в его вассала.

"Поэтому Путину нужно было компенсировать свою геополитическую слабость якобы большой поддержкой россиян", – отметил политтехнолог.

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