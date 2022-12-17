Путіну далеко до Саддама Хусейна, – опозиціонер порівняв наслідки для двох диктаторів

Диктатори Владімір Путін та Саддам Хусейн, в минулому президент Іраку, багато в чому схожі. Як очільник Кремля називав українців штучною нацією, так і Хусейн говорив, що немає такої країни, як Кувейт, і зрештою напав на нього. Сьогодні всім відомо, як закінчилось життя Саддама.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Проте, на його думку, попри схожість двох диктаторів, вони мають певні відмінності – не на користь Путіна.

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Путін буде чіплятися за владу

На думку опозиціонера, після поразки Саддама у першій війні у Перській затоці, про нього говорили, що він не утримає владу. А він утримав – скинули Хусейна під час другої війни у Затоці.

"Треба пам'ятати історію Саддама в контексті дій Путіна, і не варто чекати, що зараз все буде відбуватися автоматично. Очільник Кремля буде намагатися зачепитися й утриматися при владі", – вважає політолог.

Був тираном, але й модернізатором

За його словами, Путіну далеко до Хусейна. Він хоч був тираном, але й був модернізатором Іраку.

Ірак у ті часи був майже середньовічною країною з родоплемінним суспільством, і Саддам його модернізував. Звичайно, це була авторитарна модернізація, але він робив те, що було потрібно його країні,

– зазначив Галлямов.

Він зауважив, що Хусейн втримав владу, тому що у нього для цього була база і на той момент він об'єктивно був гарним для Іраку очільником – не таким поганим, як Путін для теперішньої Росії.

Порівнювати не варто

На його думку, Путін робить навпаки: Росію, яка до нього хоч не дуже правильно, але модернізувалась і рухалась у правильному напрямку, він заганяє в архаїку.

"Тому порівнювати Хусейна і Путіна не варто. І те, що Хусейн утримався при владі після першої війни в Затоці в 1991 році, не означає, що Путін зараз залишиться в Кремлі. Проте, варто зауважити, що в деяких ситуаціях автокарт, що програв війну, може утримати владу", – наголосив він.

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Велика образа для Путіна

Проте політолог підкреслив, що різниця в історії Хусейна і Путіна суттєва.

Кувейт не чинив опір Іраку, Саддам його швидко захопив. Військову поразку він отримав вже від американців, а не від армії Кувейту,

– розповів опозиціонер.

Він зазначив, що Україна вже майже рік самостійно стримує ворога і деокупує території. Американці допомагають, але воюють з ворогом саме українці.

"Путін зазнає поразки від країни, яку він вважав "неіснуючою", від нації, яку він назвав "штучною" і це для нього у сто разів ганебніше. Це велика образа для очільника Кремля", – наголосив Аббас Галлямов.

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