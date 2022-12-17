Путину далеко до Саддама Хусейна, – оппозиционер сравнил последствия для двух диктаторов

Диктаторы Владимир Путин и Саддам Хусейн, в прошлом президент Ирака, во многом схожи. Как глава Кремля называл украинцев искусственной нацией, так и Хусейн говорил, что нет такой страны, как Кувейт, и в конце концов напал на него. Сегодня всем известно, как закончилась жизнь Саддама.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Однако, по его мнению, несмотря на сходство двух диктаторов, они имеют определенные отличия – не в пользу Путина.

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Путин будет цепляться за власть

По мнению оппозиционера, после поражения Саддама в первой войне в Персидском заливе, о нем говорили, что он не удержит власть. А он удержал – свергли Хусейна во время второй войны в Заливе.

"Нужно помнить историю Саддама в контексте действий Путина, и не стоит ожидать, что сейчас все будет происходить автоматически. Глава Кремля будет пытаться зацепиться и удержаться у власти", – считает политолог.

Был тираном, но и модернизатором

По его словам, Путину далеко до Хусейна. Он хоть был тираном, но и был модернизатором Ирака.

Ирак в то время был почти средневековой страной с родоплеменным обществом, и Саддам его модернизировал. Конечно, это была авторитарная модернизация, но он делал то, что требовалось его стране,

– отметил Галлямов.

Он считает, что Хусейн удержал власть, потому что у него для этого была база, и на тот момент он объективно был хорошим для Ирака президентом – не таким плохим, как Путин для нынешней России.

Сравнивать не стоит

По его мнению, Путин делает наоборот: Россию, которая хоть не очень правильно, но модернизировалась и двигалась в правильном направлении, он загоняет в архаику.

"Поэтому сравнивать Хусейна и Путина не стоит. И то, что Хусейн удержался у власти после первой войны в Заливе в 1991 году, не означает, что Путин сейчас останется в Кремле. Однако, стоит заметить, что в некоторых ситуациях проигравших войну автокарт, может удержать власть", – подчеркнул он.

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Большое оскорбление для Путина

Однако политолог подчеркнул, что разница в истории Хусейна и Путина существенна.

Кувейт не сопротивлялся Ираку, Саддам его быстро захватил. Военное поражение он получил уже от американцев, а не от армии Кувейта,

– рассказал оппозиционер.

Он отметил, что Украина почти год самостоятельно сдерживает врага и деоккупирует территории. Американцы помогают, но сражаются с врагом именно украинцы.

"Путин терпит поражение от страны, которую он считал "несуществующей", от нации, которую он назвал "искусственной" и это для него в сто раз позорнее. Это большое оскорбление для главы Кремля", - подчеркнул Аббас Галлямов.

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