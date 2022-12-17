Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Проте, на його думку, попри схожість двох диктаторів, вони мають певні відмінності – не на користь Путіна.

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Путін буде чіплятися за владу

На думку опозиціонера, після поразки Саддама у першій війні у Перській затоці, про нього говорили, що він не утримає владу. А він утримав – скинули Хусейна під час другої війни у Затоці.

"Треба пам'ятати історію Саддама в контексті дій Путіна, і не варто чекати, що зараз все буде відбуватися автоматично. Очільник Кремля буде намагатися зачепитися й утриматися при владі", – вважає політолог.

Був тираном, але й модернізатором

За його словами, Путіну далеко до Хусейна. Він хоч був тираном, але й був модернізатором Іраку.

Ірак у ті часи був майже середньовічною країною з родоплемінним суспільством, і Саддам його модернізував. Звичайно, це була авторитарна модернізація, але він робив те, що було потрібно його країні,

– зазначив Галлямов.

Він зауважив, що Хусейн втримав владу, тому що у нього для цього була база і на той момент він об'єктивно був гарним для Іраку очільником – не таким поганим, як Путін для теперішньої Росії.

Порівнювати не варто

На його думку, Путін робить навпаки: Росію, яка до нього хоч не дуже правильно, але модернізувалась і рухалась у правильному напрямку, він заганяє в архаїку.

"Тому порівнювати Хусейна і Путіна не варто. І те, що Хусейн утримався при владі після першої війни в Затоці в 1991 році, не означає, що Путін зараз залишиться в Кремлі. Проте, варто зауважити, що в деяких ситуаціях автокарт, що програв війну, може утримати владу", – наголосив він.

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Велика образа для Путіна

Проте політолог підкреслив, що різниця в історії Хусейна і Путіна суттєва.

Кувейт не чинив опір Іраку, Саддам його швидко захопив. Військову поразку він отримав вже від американців, а не від армії Кувейту,

– розповів опозиціонер.

Він зазначив, що Україна вже майже рік самостійно стримує ворога і деокупує території. Американці допомагають, але воюють з ворогом саме українці.

"Путін зазнає поразки від країни, яку він вважав "неіснуючою", від нації, яку він назвав "штучною" і це для нього у сто разів ганебніше. Це велика образа для очільника Кремля", – наголосив Аббас Галлямов.

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