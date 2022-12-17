Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Однако, по его мнению, несмотря на сходство двух диктаторов, они имеют определенные отличия – не в пользу Путина.

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Путин будет цепляться за власть

По мнению оппозиционера, после поражения Саддама в первой войне в Персидском заливе, о нем говорили, что он не удержит власть. А он удержал – свергли Хусейна во время второй войны в Заливе.

"Нужно помнить историю Саддама в контексте действий Путина, и не стоит ожидать, что сейчас все будет происходить автоматически. Глава Кремля будет пытаться зацепиться и удержаться у власти", – считает политолог.

Был тираном, но и модернизатором

По его словам, Путину далеко до Хусейна. Он хоть был тираном, но и был модернизатором Ирака.

Ирак в то время был почти средневековой страной с родоплеменным обществом, и Саддам его модернизировал. Конечно, это была авторитарная модернизация, но он делал то, что требовалось его стране,

– отметил Галлямов.

Он считает, что Хусейн удержал власть, потому что у него для этого была база, и на тот момент он объективно был хорошим для Ирака президентом – не таким плохим, как Путин для нынешней России.

Сравнивать не стоит

По его мнению, Путин делает наоборот: Россию, которая хоть не очень правильно, но модернизировалась и двигалась в правильном направлении, он загоняет в архаику.

"Поэтому сравнивать Хусейна и Путина не стоит. И то, что Хусейн удержался у власти после первой войны в Заливе в 1991 году, не означает, что Путин сейчас останется в Кремле. Однако, стоит заметить, что в некоторых ситуациях проигравших войну автокарт, может удержать власть", – подчеркнул он.

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Большое оскорбление для Путина

Однако политолог подчеркнул, что разница в истории Хусейна и Путина существенна.

Кувейт не сопротивлялся Ираку, Саддам его быстро захватил. Военное поражение он получил уже от американцев, а не от армии Кувейта,

– рассказал оппозиционер.

Он отметил, что Украина почти год самостоятельно сдерживает врага и деоккупирует территории. Американцы помогают, но сражаются с врагом именно украинцы.

"Путин терпит поражение от страны, которую он считал "несуществующей", от нации, которую он назвал "искусственной" и это для него в сто раз позорнее. Это большое оскорбление для главы Кремля", - подчеркнул Аббас Галлямов.

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