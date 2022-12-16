Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, сложно сказать, где та точка невозврата, после которой Россия будет готова прекратить боевые действия.

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Нарожный считает, что даже смерть российского диктатора Владимира Путина вряд ли поставит точку в войне против Украины.

Когда умрет Путин – или его убьют, или его жизнь оборвется по естественным причинам – в России начнется деление власти. Всей этой стае определенное время просто будет не до Украины,

– сказал военный эксперт.

"Для россиян Украина – экзистенциальная проблема"

По его словам, после смерти Путина в России сразу ряд людей могут вступить в борьбу за власть. В частности, это:

владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин;

глава Чечни Рамзан Кадыров;

секретарь Совбеза России Николай Патрушев;

глава ФСБ Александр Бортников.

Однако, по мнению Нарожного, ни один из этих представителей российской политической верхушки не отступит от намерений завоевать Украину.

Когда кто-то из этих "князьков" получит корону, усядется на троне и начнет получать деньги, то снова попрет на Украину. Это вопрос времени. Для россиян Украина – это экзистенциальная проблема,

– подчеркнул военный эксперт.

Павел Нарожный предположил, прекратится ли война в Украине после смерти Путина: смотрите видео

Какое количество гробов из Украины изменит точку зрения россиян о войне

Преследуя свою абсурдную цель, Кремль посылает на смерть в Украину десятки тысяч россиян. По словам Нарожного, сложно сказать, когда к рядовым жителям России придет прозрение. Он напомнил, что общие боевые потери России в войне против Украины уже приближаются к 100 тысячам.

Россияне продолжают получать гробы и пока до них все равно ничего не дошло. Возможно, когда цифра потерь будет достигать 500 тысяч, то хоть тогда дойдет,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что большинство погибших на войне в Украине – это мордвины, буряты и представители других национальностей, которых россияне "не замечают" в повседневной жизни. Однако, по его словам, гробы из Украины также поступают и в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города России. Впрочем, это пока не заставило россиян задуматься о целесообразности приказов Владимира Путина.

Положение Владимира Путина: коротко