Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию. По словам президента, конец войны уже понятен.

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У Украины нет никаких гарантий безопасности

Глава страны сказал, что Путин ни в коем случае не выиграет эту войну. Однако он подчеркнул, что если Украина полностью не вернет свои границы, то захватчики придут снова.

Мы не в НАТО. Какие гарантии безопасности? Если он вернется, они нам снова помогут с оружием? Действительно ли это оградит нас от полномасштабного вторжения? Нет,

– сказал глава государства.

Зеленский вспомнил о циничности и жестокости Путина. Ведь кремлевский диктатор посылает людей на войну с обеих сторон. Он забирает украинцев и посылает своих граждан на убийство.

Однако если он сейчас отойдет к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. По словам президента, только Путин может перевести войну с военного пути на дипломатический.

После проигрыша в войне правительство Путина упадет

Зеленский подчеркнул, что в этой войне победит только одна страна – Украина. И "чем быстрее закончится война, тем дольше российский президент будет жить".

В то же время глава государства упомянул и о россиянах. Граждане России разрешили избранному ими лидеру захватить и убить другую землю.

Однако, по словам Зеленского, если они считают себя хорошими россиянами, они будут обязательно выступать против режима. Они сделают все, чтобы режим упал, и он рухнет. Президент заверил, что это только вопрос времени.

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