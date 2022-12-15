Про це Зеленський розповів в інтерв'ю виданню. За словами президента, кінець війни уже зрозумілий.
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Україна не має жодних гарантій безпеки
Очільник країни сказав, що Путін ні в якому разі не виграє цю війну. Проте він наголосив, що якщо Україна повністю не поверне своїх кордонів, то загарбники прийдуть знову.
Ми не в НАТО. Які гарантії безпеки? Якщо він повернеться, вони нам знову допоможуть зі зброєю? Чи справді це захистить нас від повномасштабного вторгнення? Ні,
– сказав глава держави.
Зеленський згадав про цинічність та жорстокість Путіна. Адже кремлівський диктатор посилає людей на війну з обох сторін. Він забирає українців і посилає своїх громадян на вбивство.
Проте, якщо він зараз відійде до кордонів 1991 року, тоді почнеться можливий шлях дипломатії. За словами президента, лише Путін може перевести війну з військового шляху на дипломатичне.
Після програшу у війні уряд Путіна впаде
Зеленський наголосив, що у цій війні переможе лише одна країна – Україна. І "чим швидше закінчиться війна, тим довше російський президент буде жити".
Водночас глава держави згадав і про росіян. Громадяни Росії дозволили обраному ними лідеру захопити і вбити іншу землю.
Проте, за словами Зеленського, якщо вони вважають себе хорошими росіянами, вони обов'язково виступатимуть проти режиму. Вони зроблять усе, щоб режим впав, і він впаде. Президент запевнив, що це лише питання часу.
Залужний прокоментував війну в Україні: що відомо
- Головнокомандувач ЗСУ не сумнівається, що росіяни знову підуть на Київ. Зараз вони готують близько 200 тисяч нових солдатів;
- Українська армія має достатньо людей, додаткова масштабна мобілізація не потрібна, але потрібно більше зброї;
- Щоб вийти на рубежі 23 лютого, Україні треба 300 танків, 600 – 700 БМП та 500 гаубиць;
- Щоб дістатися кордонів Криму необхідно подолати відстань у 84 кілометри до Мелітополя – це дасть змогу обстрілювати Кримський перешийок;
- Окупанти адаптувались до HIMARS та відійшли на відстань, яку він не може досягти. Наразі нічого більш далекобійного у нас немає, але ЗСУ готуються до нової великої операції.