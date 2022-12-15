Саме так секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону пояснив відмову Путіна від щорічного послання до росіян. Він переконаний, що кривавий диктатор боїться, що під час виступу хтось з росіян невдало покурить і станеться "бавовна".
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Данілов порівняв Путіна зі щуром
Він лякається, що в той момент, коли він проводитиме пресконференцію, десь щось спалахне, якась "бавовна" або щось бабахне,
– сказав Данілов.
Секретар РНБО додав, що Путін опиниться у поганому світлі, якщо під час його виступу станеться такий казус.
"Уявляєте, як він буде виглядати, якщо це відбудеться під час так званого його спілкування з народом", – сказав він.
На думку Данілова, Путін "перебуває у стані переляканої людини". Він вважає, що такий стан диктатор дуже небезпечний, порівнявши його зі щуром, якого загнали в кут. Секретар РНБО зазначив, що щур, тобто Путін, буде чинити опір.
Путін скасував щорічну пресконференцію: що відомо
- Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що передноворічної великої пресконференції диктатора не буде. Він заявив, що у Кремлі розраховують, що президент "знайде можливість" поспілкуватися зі ЗМІ. Проте навіть орієнтовної дати не назвав.
- Зазначимо, що Путін вперше за 10 років скасував велику пресконференцію. Сталося це саме під час повномасштабної війни проти України та провалів російської армії.
- Російське опозиційне видання з посиланням на The Moscow Times інформувало, що Путін нібито боїться "українських диверсій". За даними російських ЗМІ, війна мала стати головною темою підсумкової пресконференції Путіна. Але через відсутність позитивних новин з фронту було вирішено не проводити її.
- У розвідці Британії вважають, що скасування пресконференції, ймовірно, пов'язане з чим раз більшим занепокоєнням щодо поширення антивоєнних настроїв у Росії.