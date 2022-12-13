Росія уже усвідомлює свою неминучу поразку у війні, яку вона розв'язала проти України, тому єдиний вихід зі ситуації – створювати ілюзію "величі" та погрожувати світу ядерною зброєю. Справи у Путіна настільки погані, що він вирішує навіть не висуватись на дійства, які є "традиційними" та символічними для терористичної держави упродовж багатьох років.

Читайте також Гастролі скасовуються: через війну до російського Брянська не приїде Дід Мороз

Чому диктатор скасував конференцію

Про рішення Владіміра Путіна – не спілкуватися цьогоріч зі журналістами та не відповідати на незручні питання – стало відомо 12 грудня. Як повідомляють у міністерстві оборони Британії, цей захід завжди був важливою подією в Росії. Кремль використовував цей майданчик як можливість "відбілити" імідж кровожерливого диктатора.

Питання (які ставлять Путіну на конференції – 24 Канал) майже напевно перевіряються заздалегідь. Скасування, ймовірно, пов'язане зі чим раз більшим занепокоєнням щодо поширення антивоєнних настроїв у Росії,

– написали експерти.

Також вони зазначили, що кремлівські чиновники, ймовірно, дуже остерігаються того, що будь-який захід, який відвідає Путін, потім бурхливо обговорюватимуть. Варто зауважити, що зазвичай такі дискусії супроводжуються відхиленням від офіційної риторики Кремля, зокрема щодо "спєциальной воєнной опєрації"

У Росії проблеми через війну

Як констатують в Інституті з вивчення війни, у Росії суттєві проблеми через війну з Україною – зокрема, в економічному аспекті. Владіміру Путіну навіть довелось частково згорнути свої військові амбіції та кампанії в інших куточках світу – Сирії та Нагірному Карабаху. Хоча й на "оборону" він планує витратити наступного року цілих 9 трильйонів рублів – це приблизно 143 мільярди доларів.

Окрім того, варто згадати, що країни заходу готують 9 пакет санкцій проти держави терористки. Хоча наразі Європі не вдається дійти згоди щодо обмежень – захищає Кремль знову Будапешт.