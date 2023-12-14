Грає роль "вирішувача проблем": політтехнолог проаналізував заяви Путіна на "прямій лінії"

Російський диктатор нарешті провів свою показушну "пряму лінію", на якій усі питання цензурувались. Не обійшлось і без мемів про ціни на яйця, які в останньому кварталі 2023 року суттєво здорожчали у Росії.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зауважив, що за спробами кремлівського диктатора гарно показати себе перед росіянами було неозброєним оком помітно руку політтехнологів.

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Путін і яйця на "прямій лінії"

Звичайно, для зростання цін на харчові продукти в Росії існують і об’єктивні причини. Зокрема, санкції проти Росії та проблеми з імпортом корму для домашніх птахів. Але це не завадить воєнному злочинцю зіграти роль "вирішувача проблем".

"В Росії неодноразово застосовували таку технологію: спочатку створити проблему, а потім "вольовим" рішенням Путіна впоратись із нею. Завтра він дасть команду сину Патрушева (російському міністру сільського господарства – 24 Канал) знизити ціни на яйця – і їх знизять", – припустив політтехнолог.

Тема війни з Україною

Фактично, протягом усієї "прямої лінії" Путін повторював методички своєї пропаганди. Зокрема, про "обман англосаксів", "київський режим", "підйом Росії з колін" та виконання "цілей СВО".

Ці відповіді пишуть Путіну технологи, хоч і за його особистої участі. І, якщо прослідкувати зміни в риториці диктатора, стане зрозуміло, куди рухатиметься країна-агресорка в майбутньому.

"Про війну з Україною Путіну ставили неправильні питання: "Коли закінчиться війна?", "Які цілі СВО?" Зрозуміло, що їх писали політтехнологи. А правильно було б спитати: "Чому друга армія світу з економікою на військових рейках стоїть на одному місці (й не просувається вперед – 24 Канал)?", – зауважив Тизенгаузен.

Інші тези диктатора на показовому інтерв'ю