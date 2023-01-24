Регулярні розстріли й відправка на штурм перед зарплатою: як живуть вагнерівці на фронті

Бахмут окупанти намагалися взяти неодноразово, але безрезультатно. Проте це їм вартувало великої кількості живої сили. Зокрема вагнерівців, яких дуже багато полягло біля міста.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону "Свобода" Національної гвардії України Петро Кузик. Він зазначив, що ставлення до вагнерівців з боку командирів було антилюдське. Але зараз замість них під Бахмут перекинули кадрових російських військових.

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Ставились до людей, як до патронів

За його словами, кістяк вагнерівців складається з військових авантюристів, потім зеків і нещасних, які повелися на російську пропаганду.

Їх використовували у зовсім антилюдський спосіб і посилали на мінні загородження і не говорили, з якою метою. А робили це для того, щоб їхніми тілами розмінувати місцевість,

– розповів він.

Кузик наголосив, що вагнерівців також посилали на штурм, щоб з'ясувати де наші вогневі позиції. В лобові атаки йшли менш підготовлені, а більш підготовлені групи у цей час заходили з флангів. Штурмів було 7 – 10 у світлий час, і 5 – 6 вночі. Атакували майже нон-стоп.

"Для них люди – це расходняк. Менш підготовлену категорію бійців вони не те що не поважали, а ставились до них, як до патронів чи як до палива для машин. Серед вагнерівців немає побратимства. А ставлення до людей командирів – скотське", – зазначив він.

Нелюдська манера ведення війни

Командир батальйону зауважив, що полонені вагнерівці розповідали про реальні загороджувальні загони. За здачу позицій і невиконання наказу – розстріл. Напередодні видачі зарплати їх відправляли в лобові штурми, щоб їх максимально повбивало і менше виплатити зарплат.

"Хоча ми не обтяжені симпатією чи переживаннями за вагнерівців, нам завдавало багато проблем і велика динаміка штурмів, і їхня нелюдська манера ведення війни. Коли позицію захищає 3 – 4 українських військових, а на них 10 раз виходить по 20 "вагнеров", інколи на позиціях патрони закінчувались, не говорячи вже про інші засоби", – згадав Кузик.

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Втрати були непорівнянні поставленим завданням

Він розповів, що разом з побратимами був свідком такої ситуації.

До знищеного бійця підлазить другий. Ми не стали його знищувати, думали він допомогу тому надасть. А він стягнув з нього теплі речі і одразу на себе натягнув. У них один до одного скотське ставлення, а не тільки їхніх командирів до підлеглих,

– наголосив він.

За словами Кузика, така шалена тактика середньовіччя давала результати. Їхні втрати були непорівнянні поставленим завданням.

"Щоб взяти три хати в селі вони сотні бійців клали", – зауважив він.

Командир батальйону "Свобода" підкреслив, що підрозділи вагнерівців, які працювали по їхній ділянці, були знищені і закінчились. Тому зараз тактика в окупантів більш продумана і виважена. Вони працюють по воєнному.

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