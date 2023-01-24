Регулярные расстрелы и отправка на штурм перед зарплатой: как живут вагнеровцы на фронте

Бахмут оккупанты пытались взять неоднократно, но безрезультатно. Однако это им стоило большого количества живой силы. В частности, вагнеровцев, которых очень много полегло возле города.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Петр Кузик. Он отметил, что отношение к вагнеровцам со стороны командиров было античеловеческим. Но сейчас вместо них под Бахмут перебросили кадровых российских военных.

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Относились к людям, как к патронам

По его словам, костяк вагнеровцев состоит из военных авантюристов, затем зэков и несчастных, которые повелись на российскую пропаганду.

Их использовали совершенно античеловеческим способом и посылали на минные заграждения и не говорили, с какой целью. А делали это для того, чтобы их телами разминировать местность,

– рассказал он.

Кузык подчеркнул, что вагнеровцев также посылали на штурм, чтобы выяснить, где наши огневые позиции. В лобовые атаки шли менее подготовленные, а более подготовленные группы в это время заходили с флангов. Штурмов было 7 – 10 в светлое время и 5 – 6 ночью. Атаковали почти нон-стоп.

"Для них люди – это расходняк. Менее подготовленную категорию бойцов они не то что не уважали, а относились к ним, как к патронам или как к топливу для машин. Среди вагнеровцев нет побратимства. А отношение к людям командиров – скотское", – отметил он. он.

Бесчеловечная манера ведения войны

Командир батальона заметил, что пленные вагнеровцы рассказывали о реальных заградительных отрядах. За сдачу позиций и невыполнение приказа – расстрел. В преддверии выдачи зарплаты их отправляли в лобовые штурмы, чтобы их максимально поубивало и меньше выплатить зарплат.

"Хотя у нас нет симпатии к вагнеровцам, нам доставляла много проблем и большая динамика штурмов, и их бесчеловечная манера ведения войны. Когда позицию защищает 3 - 4 украинских военных, а на них 10 раз выходит по 20 "вагнеров", иногда на позициях патроны заканчивались, не говоря уже о других средствах», – вспомнил Кузик.

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Потери были несопоставимы с поставленной задачей

Он рассказал, что вместе с побратимами был свидетелем такой ситуации.

К убитому бойцу подползает второй. Мы не стали его уничтожать, думали он помощь тому окажет. А он стащил с него теплые вещи и сразу на себя натянул. У них друг к другу скотское отношение, а не только их командиров к подчиненным,

– подчеркнул он.

По словам Кузика, такая безумная тактика средневековья давала результаты. Их потери были несравнимы поставленным задачам.

"Чтобы взять три дома в селе, они сотни бойцов клали", - заметил он.

Командир батальона "Свобода" подчеркнул, что работавшие по их участку подразделения вагнеровцев были уничтожены и закончились. Поэтому сейчас тактика у оккупантов более продуманная и взвешенная. Они работают по военному.

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