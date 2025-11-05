П’яний чоловік підірвав гранату в ТРЦ Dream Yellow: що каже поліція
- У ТРЦ Dream Yellow у Києві 39-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала.
- Постраждалих немає, чоловіка затримано, на місці працюють правоохоронці, вирішується питання правової кваліфікації події.
У столичному ТРЦ Dream Yellow, що в Оболонському районі, увечері у середу, 5 листопада, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, підірвав страйкбольну гранату, відбулася детонація.
Його вже вдалося затримати, на місці працюють правоохоронці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
Що відомо про вибух в ТРЦ Dream Yellow?
Як попередньо встановили правоохоронці, до приміщення магазину у ТРЦ зайшов 39-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного сп'яніння та почав конфліктувати з персоналом закладу.
Надалі порушник кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала. Чоловік затриманий, наразі із ним спілкуються поліцейські. Вирішується питання правової кваліфікації події,
– ідеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі на місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. На щастя, постраждалих немає. Поліція встановлює усі обставини події.
Інші подібні випадки
Нагадаємо, наприкінці жовтня в Овручі Житомирської області на залізничній станції затримували чоловіка, який, ймовірно, був у розшуку. У якийсь момент він підірвав гранату. Внаслідок цього загинули та постраждали люди.
Того ж місяця в одному із житлових будинків у Вознесенівському районі Запоріжжя здетонувала граната. Внаслідок інциденту 39-річний місцевий житель отримав чисельні осколкові поранення, його госпіталізували до лікарні.
Незадовго до цього у центрі Дніпра у руках дитини вибухнув невідомий предмет, попередньо, страйкбольна граната. Постраждалого 15-річного хлопця доставили до лікарні. Зазначається, що він отримав травму руки.