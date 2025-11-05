П’яний чоловік підірвав гранату в ТРЦ Dream Yellow: що каже поліція

У столичному ТРЦ Dream Yellow, що в Оболонському районі, увечері у середу, 5 листопада, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, підірвав страйкбольну гранату, відбулася детонація.

Його вже вдалося затримати, на місці працюють правоохоронці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Дивіться також У Києві автобус з пасажирами врізався в електроопору: кількість постраждалих зросла

Що відомо про вибух в ТРЦ Dream Yellow?

Як попередньо встановили правоохоронці, до приміщення магазину у ТРЦ зайшов 39-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного сп'яніння та почав конфліктувати з персоналом закладу.

Надалі порушник кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала. Чоловік затриманий, наразі із ним спілкуються поліцейські. Вирішується питання правової кваліфікації події,

– ідеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. На щастя, постраждалих немає. Поліція встановлює усі обставини події.

Інші подібні випадки