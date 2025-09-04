Гарантії безпеки для України порівнюють із п'ятою статтею НАТО. Вона має стримувальний ефект, але не забезпечує автоматичної допомоги союзників у разі нападу.

В ефірі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко зауважив, що головне завдання для України уникнути повторення Будапештського меморандуму. Для цього потрібні чіткі й конкретні механізми безпеки.

Як працює п'ята стаття НАТО?

Фесенко пояснив, що п'ята стаття закріплює принцип колективної оборони, який досі стримував агресорів від нападу на країни Альянсу. Саме ця норма робить її ключовою для України.

Напад на окрему країну НАТО рівняється нападу на весь Альянс. Альянс має допомогти. І поки що це працює. Як стримувальний чинник – це дуже важливо,

– наголосив він.

Водночас стаття не передбачає автоматичної реакції. Кожна країна визначає свій формат допомоги після консультацій, і він може бути обмеженим, наприклад, лише регіональною підтримкою.

Чим відрізняються гарантії безпеки для України?

Політолог наголосив, що Україні потрібні не загальні декларації, а практичні кроки, які реально підсилюватимуть безпеку. Інакше ризик повторення досвіду Будапештського меморандуму залишатиметься.

Щоб не було повторення Будапештського меморандуму, мають бути чіткі конкретні механізми. Наприклад, військовий контингент – це вже достатньо конкретно. Навіть символічна присутність військ НАТО означає ризик війни Росії з Альянсом,

– пояснив він.

Фесенко підкреслив, що йдеться не про участь НАТО у війні на боці України, а про створення стримувального ефекту. Для Москви неприйнятною є навіть мінімальна присутність контингенту Альянсу на українській території.

Проміжне рішення і шлях до НАТО

За словами політолога, нинішні домовленості про гарантії безпеки стануть лише проміжним етапом. Вони матимуть вигляд політичного проєкту, який потрібно ще узгодити зі Сполученими Штатами.

Те, що буде зараз узгоджуватись, буде проміжним рішенням. А пізніше може призвести і до нашого входження в Північноатлантичний альянс,

– зазначив він.

Фесенко підкреслив, що навіть символічне рішення про присутність контингентів НАТО створює новий формат співпраці. Воно змінює баланс сил і змушує Росію рахуватися з ризиком прямого зіткнення з Альянсом. Таким чином, навіть проміжні домовленості можуть стати основою для майбутнього вступу України в НАТО.

Дискусії довкола 5-ї статті НАТО та членства України, коротко: