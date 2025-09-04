Гарантии безопасности для Украины сравнивают с пятой статьей НАТО. Она имеет сдерживающий эффект, но не обеспечивает автоматической помощи союзников в случае нападения.

В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко отметил, что главная задача для Украины избежать повторения Будапештского меморандума. Для этого нужны четкие и конкретные механизмы безопасности.

Как работает пятая статья НАТО?

Фесенко объяснил, что пятая статья закрепляет принцип коллективной обороны, который до сих пор сдерживал агрессоров от нападения на страны Альянса. Именно эта норма делает ее ключевой для Украины.

Нападение на отдельную страну НАТО равняется нападению на весь Альянс. Альянс должен помочь. И пока это работает. Как сдерживающий фактор – это очень важно,

– подчеркнул он.

В то же время статья не предусматривает автоматической реакции. Каждая страна определяет свой формат помощи после консультаций, и он может быть ограниченным, например, только региональной поддержкой.

Чем отличаются гарантии безопасности для Украины?

Политолог отметил, что Украине нужны не общие декларации, а практические шаги, которые реально будут усиливать безопасность. Иначе риск повторения опыта Будапештского меморандума будет оставаться.

Чтобы не было повторения Будапештского меморандума, должны быть четкие конкретные механизмы. Например, военный контингент – это уже достаточно конкретно. Даже символическое присутствие войск НАТО означает риск войны России с Альянсом,

– пояснил он.

Фесенко подчеркнул, что речь идет не об участии НАТО в войне на стороне Украины, а о создании сдерживающего эффекта. Для Москвы неприемлемо даже минимальное присутствие контингента Альянса на украинской территории.

Промежуточное решение и путь в НАТО

По словам политолога, нынешние договоренности о гарантиях безопасности станут лишь промежуточным этапом. Они будут иметь вид политического проекта, который нужно еще согласовать с Соединенными Штатами.

То, что будет сейчас согласовываться, будет промежуточным решением. А позже может привести и к нашему вхождению в Североатлантический альянс,

– отметил он.

Фесенко подчеркнул, что даже символическое решение о присутствии контингентов НАТО создает новый формат сотрудничества. Оно меняет баланс сил и заставляет Россию считаться с риском прямого столкновения с Альянсом. Таким образом, даже промежуточные договоренности могут стать основой для будущего вступления Украины в НАТО.

Дискуссии вокруг 5-й статьи НАТО и членства Украины, коротко: