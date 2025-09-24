23 вересня після зустрічі із Володимиром Зеленським і виступу на Генасамблеї у Нью-Йорку Дональд Трамп здивував улесливими заявами на адресу України і зневажливими – на адресу Росії.

Так, американський президент розхвалив Україну. Він заявив, що вона успішно наступає. Ба більше, здатна перемогти і повернути усі окуповані території. Зовсім інакшою була риторика політика щодо Росії, передає 24 Канал.

Як у Кремлі відреагували на висловлювання Трампа про Росію?

Президент США зауважив, що Росія безцільно воює вже 3,5 роки проти набагато меншого суперника. Якби окупанти були справді сильними, вони б виграли б у війні менш ніж за тиждень.

Дональд Трамп також заявив, що Путін і Росія перебувають у великій економічній скруті. Політик порівняв країну-агресорку з "паперовим тигром". Також він розкритикував країни, які купують російські енергоресурси.

Речник Кремля у радіоефірі пропагандистського РБК прокоментував висловлювання Трампа. Дмитро Пєсков зазначив, що не може погодитися з усім, що сказав президент США. Він висловив сподівання, що така позиція американського лідера є тимчасовою.

Зрозуміло, пан Трамп почув про те, що відбувається, у версії Зеленського. І, очевидно, на цей момент ця версія і стала причиною такої оцінки, яку ми чули,

– пояснив Пєсков різку зміну риторики Трампа.

Окремо речник Путіна заперечив, що Росія є "тигром". За словами чиновника, вона – "ведмідь", а "паперових ведмедів" не буває.

Пєсков відповів і на слова Трампа про те, що російська економіка руйнується. Він зауважив, що економіка Росії перебудувалася під військові потрібні і має проблеми, пов'язані лише з санкціями. Він також назвав "абсолютно збалансованим" проект бюджету на наступні три роки.

При цьому Пєсков зазначив, що Путін, як і раніше, високо цінує готовність Трампа допомагати у врегулюванні війни Росії та України. За його словами, розмова Путіна і Трампа поки не запланована, але може бути швидко організована.

Які ще заяви зробив Трамп на полях Генасамблеї ООН?