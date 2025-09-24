Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Зеленського в ООН.

Дивіться також Трамп знає важливе про фронт, Путін говорив йому неправду: головне з пресконференції Зеленського

Що говорив Зеленський про Путіна в ООН 23 вересня?

Гарант зосередився на тому, що Росія є постійним членом Ради безпеки ООН. Але всіляко порушує всі можливі домовленості. Кремль користується правом вето в ООН, купує свій вплив і тримає світ у заручниках.

До того ж Москва відправляє в ООН формальних представників, які нічого не вирішують.

"Представник Росії тут присутній, але, звісно, не той, хто ухвалює справжні рішення. Та людина боїться сидіти віч-на-віч з Україною та світом, і відверто визнати, що він прагне лише війни", – пояснив Зеленський.

Коли ж Путін з'являється десь на публіці за кордоном, він тільки виграє час на нові вбивства.

Дивіться відео виступу Зеленського в ООН:

Зеленський наголосив, що Росія повністю залежить від Китаю. Але той не демонструє кроків до миру.

"Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він би змусив Москву зупинити це вторгнення. Без Китаю путінська Росія – це ніщо, але Китай залишається мовчазним і відстороненим, замість того, аби діяти заради миру", – висловився український президент.

Зверніть увагу! Доки увага світу була прикута до Зеленського та його виступів, Росія вдарила по Харкову, Запоріжжю та Кривому Рогу. В Харкові було щонайменше 17 вибухів.

Що ще говорив Зеленський у США 23 вересня?