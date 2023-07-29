Рада Безпеки ООН різко засудила переворот у Нігері, а Пригожин привітав нового "лідера"
Джерело:Заява Радбезу ООН
Члени Радбезу ООН в одностайній заяві засудили спробу неконституційної зміни влади в Нігері і зажадали негайного звільнення президента країни Мохамеда Базума. У заяві також наголосили на важливості забезпечення безпеки лідера держави, його сім'ї та членів його уряду.
На Радбезі ООН висловили стурбованість щодо потенційних негативних наслідків військового перевороту у Нігері, зокрема щодо ймовірного зростання терористичної активності та погіршення соціально-економічної ситуації у країні.
Дивіться також Голодний шантаж: як Путін взяв Африку у заручники та чим небезпечний переворот у Нігері
Стабільність і демократія в Нігері мають першорядне значення, і міжнародне співтовариство єдине у відстоюванні верховенства права та демократичних принципів,
– мовиться у документі.
Євросоюз приєднується до засудження перевороту
Європейський Союз також рішуче засудив військовий переворот у Нігері. Жозеп Боррель попередив, що будь-які подібні дії призведуть до призупинення фінансової допомоги країні.
Позбавлення влади президента Мохамеда Базума сприймається як серйозна загроза стабільності та демократії, і ЄС солідарний з Економічним співтовариством країн Західної Африки (ЕКОВАС) у зусиллях з відновлення конституційного порядку в Нігері.
Україна – єдина у позиції зі своїми союзниками
Раніше офіційний Київ також рішуче засудив державний переворот в Республіці Нігер та уважно стежить за подальшим розвитком подій.
У заяві нашого міністерства йшлося про те, що політична та інституційна стабільність в Нігері має важливе значення в контексті зусиль задля подолання безпекових викликів в регіоні Центральної Африки та Сахелю.
Що відомо про військовий переворот у Нігері
- 26 липня у Нігері полковник Амаду Абдраман заявив про усунення від влади президента країни Мохамеда Базума. Також стало відомо про закриття кордонів та всіх установ республіки.
- Базум послідовно виступав за демократичні принципи, прогресивне ставлення до прав жінок та освіти, а також домагався допомоги країн Заходу у боротьбі з терористами на території континенту. Крім того, він був одним із небагатьох африканських лідерів, який відмовився брати участь у саміті "Росія – Африка".
- 28 липня лідери перевороту в Нігері оголосили генерала Абдурахмана Тіані новим главою держави. Він був головою президентської гвардії, чиї солдати власне і заблокували Базума в його палаці.
- Африканські країни, західні держави та регіональні та міжнародні організації висловили підтримку Базуму й закликали до відновлення демократії. Деякі чиновники припустили, що результат ще не остаточний.
- Попередня спроба державного перевороту в Нігері відбулася у березні 2021 року.
Нігер також є сьомим у світі виробником урану, радіоактивного металу, який широко використовується для ядерної енергії та ядерної зброї.
Тим часом Пригожин вітає заколотників
Засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, що не дивно, підтримав переворот і фактично запропонував заколотникам свої послуги. Він привітав їх зі "здобуттям незалежності Нігеру" та прорекламував свою військову кампанію.
"Усунення профранцузького президента – це фактично здобуття незалежності народом Нігеру. Колишні колонізатори спеціально дестабілізують ситуацію в країнах Африки, підтримуючи там терористів та незаконні бандформування, щоб не допустити подальшого розвитку колишніх колоній. У цьому ефективність ПВК "Вагнера" – тисяча бійців здатна наводити лад і знищувати терористів", — цинічно заявив військовий злочинець Пригожин, чиї бойовики якраз і є визнаними терористами.
Зауважимо, що Москві вигідна дестабілізація прозахідної та багатої на уран африканської країни, і вона, як завжди, затіває розмови про "загрози", "терористів" та чиюсь "окупацію" чи "впливи". Хоча цим займається саме Росія.