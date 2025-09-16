На початку повномасштабої війни засідання Верховної Ради припинили показувати наживо. Однак зараз починає діяти нова постанова про повернення трансляцій сесій.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення телеканалу Рада.

Дивіться також Чому Україна перевершує ЄС за кількістю, але не за якістю законів

Де Верховна Рада транслює засідання?

Уперше за майже 4 роки на телебачення повертають трансляції засідань народних депутатів. Відеозйомка в залі Верховної Ради знову буде постійною. Так вже 16 вересня Рада показує пленарне засідання онлайн. На телеканалі лише один раз була трансляція з будівлі парламенту – 31 липня 2025 року – коли депутати голосували за відновлення незалежності антикорупційних органів.

Трансляції засідань не проводили з міркувань безпеки, коли почалося вторгнення. Усі законопроєкти тривалий час розглядалися без камер, адже тоді журналістам обмежили доступ до сесійної зали. Відео в парламенті дозволили знімати з травня 2024 року. А відтепер усі засідання українці знову зможуть бачити наживо.

Так, трансляції з Верховної Ради офіційно показує телеканал Рада. У вівторок, 16 вересня, там триває 14 засідання сесії.

Рада відновила трансляції засідань депутатів: дивіться відео

Зазначимо, що депутати перериватимуть роботу під час повітряної тривоги, тоді ж і трансляції засідань припинятимуться. Якщо існуватиме загроза, то всі присутні в кулуарах йтимуть до укриття. Там запису не проводитимуть.

Коли вирішили відновити трансляції з Верховної Ради?