Рада осучаснила закон про страхування: що зміниться для українців

Народні депутати проголосували за осучаснення закону про страхування. Він зокрема посилює захист прав клієнтів страхових фірм.

Відповідне рішення 235 парламентарів підтримали під час засідання 18 листопада. Документ схвалили у другому читанні та в цілому.

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Рада осучаснила закон

Закон має врегулювати відносини у сфері страхування. Він викладає в новій редакції чинний застарілий профільний документ і враховує ключові вимоги законодавства ЄС, а також принципи Міжнародної асоціації органів страхового нагляду. Окрім цього, визначає:

надання посередницьких послуг;

загальні правові засади діяльності страховиків.

Він водночас спрямований на посилення захисту прав і законних інтересів клієнтів.

Оскільки чинний Закон України "Про страхування" був ухвалений 25 років тому, відповідно, його положення не враховують останні тенденції розвитку світової фінансової інфраструктури, а закладені в ньому підходи до регулювання потребують осучаснення, уніфікації норм та створення однорідного регуляторного середовища,

– йдеться у пояснювальній записці.

Що ще відомо про закон

Закон установлює диференційований підхід до мінімального розміру статутного капіталу страховиків: 32 мільйони гривень для страховиків non-lif і 48 мільйонів гривень для компаній зі страхування життя, страховиків із ліцензією на класи страхування відповідальності, кредитів, поруки та на здійснення діяльності з перестрахування.

Нові вимоги до капіталу запроваджуватимуться поетапно. Впродовж перших трьох років після введення в дію нового закону всі страховики повинні відповідати вимогам платоспроможності за спрощеним підходом.

Страховики повинні мати прозорі структури власності, розкривати інформацію про всіх власників істотної участі та ключових учасників компанії. Засновники та власники зобов'язані мати бездоганну ділову репутацію, а також задовільний фінансовий і майновий стан. НБУ здійснюватиме обов'язкове погодження власників істотної участі.

Необхідність ухвалення нової редакції закону про страхування виникла у зв'язку з тим, що з 1 липня 2020 року НБУ став регулятором ринків небанківських фінансових послуг, зокрема, і ринку страхування.

Під час реєстрації страхові компанії повинні будуть надавати плани діяльності на три роки.