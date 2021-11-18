Корнієнко кликав на нараду керівників фракцій
У Верховній Раді планували схвалити законопроєкт без розгляду правок. Однак частина нардепів обурилася через це.
Раніше Комітет рекомендував Раді ухвалити закон про столицю: що він змінює
Після блокування трибуни голова Ради Руслан Стефанчук скликав нараду з керівниками депутатських фракцій та груп. За підсумками вони вирішили наразі не голосувати за спецпроцедуру.
Тимчасово відкладаємо розгляд питання, пов'язаного зі спецпроцедурою,
– заявив Стефанчук.
Депутатські фракції і групи мають надати кількість важливих для них поправок до законопроєкту про столицю, а також документу щодо змін до закону про місцеві державні адміністрації.
Зауважимо, політики особливо обурилися, коли на голосування щодо спецпроцедури винесли законопроєкт про місцеві держадміністрації. Вони заявили про "порушення регламенту у роботі Ради".
Що відомо про законопроєкт про столицю
- Закон передбачає, що голова Київської міської державної адміністрації не може бути й мером міста. Столична влада виступає проти цього.
- Київській міській раді нададуть право створити власний самостійний виконавчий орган, який буде гарантувати реалізацію рішень.
- Водночас КМДА позбавлять будь-яких господарчих функцій. Її перетворять в орган із забезпечення законності. Так є по всій Україні.