Корнієнко кликав на нараду керівників фракцій

У Верховній Раді планували схвалити законопроєкт без розгляду правок. Однак частина нардепів обурилася через це.

Раніше Комітет рекомендував Раді ухвалити закон про столицю: що він змінює

Після блокування трибуни голова Ради Руслан Стефанчук скликав нараду з керівниками депутатських фракцій та груп. За підсумками вони вирішили наразі не голосувати за спецпроцедуру.

Тимчасово відкладаємо розгляд питання, пов'язаного зі спецпроцедурою,

– заявив Стефанчук.

Депутатські фракції і групи мають надати кількість важливих для них поправок до законопроєкту про столицю, а також документу щодо змін до закону про місцеві державні адміністрації.

Зауважимо, політики особливо обурилися, коли на голосування щодо спецпроцедури винесли законопроєкт про місцеві держадміністрації. Вони заявили про "порушення регламенту у роботі Ради".

Довідка. Закон можна розглядати за спецпроцедурою, якщо до нього подали не менше ніж 500 поправок. Для цього слід зібрати підписи 150 нардепів. Тоді рішення про спецпроцедуру схвалює парламент.

Що відомо про законопроєкт про столицю