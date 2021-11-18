Корниенко звал на совещание руководителей фракций

В Верховной Раде планировали одобрить законопроект без рассмотрения правок. Однако часть нардепов возмутилась по поводу этого.

Ранее Комитет рекомендовал Раде принять закон о столице: что он меняет

После блокирования трибуны глава Рады Руслан Стефанчук созвал совещание с руководителями депутатских фракций и групп. По итогам они решили пока не голосовать за спецпроцедуру.

Временно откладываем рассмотрение вопроса, связанного со спецпроцедурой,

– заявил Стефанчук.

Депутатские фракции и группы должны подать количество важных для них поправок в законопроект о столице, а также документ относительно изменений в закон О местных государственных администрациях.

Заметим, политики особенно возмутились, когда на голосование по спецпроцедуре вынесли законопроект о местных госадминистрациях. Они заявили о "нарушении регламента в работе Рады".

Справка. Закон можно рассматривать по спецпроцедуре, если к нему подали не меньше 500 поправок. Для этого следует собрать подписи 150 нардепов. Тогда решение о спецпроцедуре одобряет парламент.

Что известно о законопроекте о столице