Відповідне рішення 235 парламентарів підтримали під час засідання 18 листопада. Документ схвалили у другому читанні та в цілому.
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Рада осучаснила закон
Закон має врегулювати відносини у сфері страхування. Він викладає в новій редакції чинний застарілий профільний документ і враховує ключові вимоги законодавства ЄС, а також принципи Міжнародної асоціації органів страхового нагляду. Окрім цього, визначає:
- надання посередницьких послуг;
- загальні правові засади діяльності страховиків.
Він водночас спрямований на посилення захисту прав і законних інтересів клієнтів.
Оскільки чинний Закон України "Про страхування" був ухвалений 25 років тому, відповідно, його положення не враховують останні тенденції розвитку світової фінансової інфраструктури, а закладені в ньому підходи до регулювання потребують осучаснення, уніфікації норм та створення однорідного регуляторного середовища,
– йдеться у пояснювальній записці.
Що ще відомо про закон
- Закон установлює диференційований підхід до мінімального розміру статутного капіталу страховиків: 32 мільйони гривень для страховиків non-lif і 48 мільйонів гривень для компаній зі страхування життя, страховиків із ліцензією на класи страхування відповідальності, кредитів, поруки та на здійснення діяльності з перестрахування.
- Нові вимоги до капіталу запроваджуватимуться поетапно. Впродовж перших трьох років після введення в дію нового закону всі страховики повинні відповідати вимогам платоспроможності за спрощеним підходом.
- Страховики повинні мати прозорі структури власності, розкривати інформацію про всіх власників істотної участі та ключових учасників компанії. Засновники та власники зобов'язані мати бездоганну ділову репутацію, а також задовільний фінансовий і майновий стан. НБУ здійснюватиме обов'язкове погодження власників істотної участі.
Під час реєстрації страхові компанії повинні будуть надавати плани діяльності на три роки.