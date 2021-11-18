Соответствующее решение 235 парламентариев поддержали на заседании 18 ноября.

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Рада осовременил закон

Закон должен урегулировать отношения в сфере страхования. Он излагает в новой редакции действующий устаревший профильный документ и учитывает ключевые требования законодательства ЕС, а также принципы Международной ассоциации органов страхового надзора. Кроме этого, определяет:

предоставление посреднических услуг;

общие правовые основы деятельности страховщиков.

В то же время он направлен на усиление защиты прав и законных интересов клиентов.

Поскольку действующий Закон Украины "О страховании" был принят 25 лет назад, соответственно, его положения не учитывают последние тенденции развития мировой финансовой инфраструктуры, а заложенные в нем подходы к регулированию нуждаются в осовременивании, унификации норм и создании однородной регуляторной среды,

– говорится в пояснительной записке.

Обратите внимание! Необходимость принятия новой редакции закона о страховании возникла в связи с тем, что с 1 июля 2020 г. НБУ стал регулятором рынков небанковских финансовых услуг, в частности, и рынка страхования.

Что еще известно о законе

Закон устанавливает дифференцированный подход к минимальному размеру уставного капитала страховщиков: 32 миллиона гривен для страховщиков non-lif и 48 миллионов гривен для компаний по страхованию жизни, страховщиков с лицензией на классы страхования ответственности, кредитов, поручительства и осуществления деятельности по перестрахованию.

Новые требования к капиталу будут вводиться поэтапно. В течение первых трех лет после введения нового закона все страховщики должны соответствовать требованиям платежеспособности по упрощенному подходу.

Страховщики должны иметь прозрачные структуры собственности, раскрывать информацию обо всех владельцах существенного участия и ключевых участников компании. Учредители и владельцы обязаны иметь безупречную деловую репутацию, а также удовлетворительное финансовое и имущественное положение. НБУ будет осуществлять обязательное согласование владельцев существенного участия.

При регистрации страховые компании должны будут предоставлять планы деятельности на три года.