Рада осовременила закон о страховании: что изменится для украинцев
Источник:24 канал
Народные депутаты проголосовали за осовременивание закона о страховании. Документ был одобрен во втором чтении и целом.
Соответствующее решение 235 парламентариев поддержали на заседании 18 ноября.
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Рада осовременил закон
Закон должен урегулировать отношения в сфере страхования. Он излагает в новой редакции действующий устаревший профильный документ и учитывает ключевые требования законодательства ЕС, а также принципы Международной ассоциации органов страхового надзора. Кроме этого, определяет:
- предоставление посреднических услуг;
- общие правовые основы деятельности страховщиков.
В то же время он направлен на усиление защиты прав и законных интересов клиентов.
Поскольку действующий Закон Украины "О страховании" был принят 25 лет назад, соответственно, его положения не учитывают последние тенденции развития мировой финансовой инфраструктуры, а заложенные в нем подходы к регулированию нуждаются в осовременивании, унификации норм и создании однородной регуляторной среды,
– говорится в пояснительной записке.
Что еще известно о законе
- Закон устанавливает дифференцированный подход к минимальному размеру уставного капитала страховщиков: 32 миллиона гривен для страховщиков non-lif и 48 миллионов гривен для компаний по страхованию жизни, страховщиков с лицензией на классы страхования ответственности, кредитов, поручительства и осуществления деятельности по перестрахованию.
- Новые требования к капиталу будут вводиться поэтапно. В течение первых трех лет после введения нового закона все страховщики должны соответствовать требованиям платежеспособности по упрощенному подходу.
- Страховщики должны иметь прозрачные структуры собственности, раскрывать информацию обо всех владельцах существенного участия и ключевых участников компании. Учредители и владельцы обязаны иметь безупречную деловую репутацию, а также удовлетворительное финансовое и имущественное положение. НБУ будет осуществлять обязательное согласование владельцев существенного участия.
При регистрации страховые компании должны будут предоставлять планы деятельности на три года.