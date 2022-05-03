Рада проголосувала за перенесення святкування Дня перемоги на 8 травня

У вівторок, 3 травня, відбулось засідання Верховної Ради. Нардепи, зокрема, прийняли закон про перенесення святкування Дня перемоги з 9 на 8 травня.

Зазначається, що закон набуває чинності з дня його публікації. Офіційно 8 травня тепер називатиметься Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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Засідання Верховної Ради 3 травня

Нардепи зібрались у Верховній Раді сьогодні, 3 травня, щоб розглянути та проголосувати загалом за 24 закони та постанови. На засідання парламенту уперше за час повномасштабного вторгнення Росії прийшов Володимир Зеленський й виступив з промовою. Президент наголосив, що нардепам варто відмовитись від політичного піару і сконцентруватись безпосередньо на "порядку денному".

Під час виступу Зеленського за допомогою відеозв'язку до засідання долучився прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він також виступив з промовою, в якій прокоментував санкції проти Росії.

Очільник британського уряду визнав, що обмеження стосовно країни-агресорки були введені не вчасно, й що країни "колективно помилилися". Крім того, Джонсон оголосив про надання Україні нового озброєння та засобів захисту на суму 3 мільярди фунтів стерлінгів.

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