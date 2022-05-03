Більшість депутатів Верховної Ради проголосували за проєкт постанови №7341 про звернення українського парламенту до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

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За відповідне рішення проголосували 344 народних депутати.

Що дасть Росії статус держави-спонсорки тероризму

Якщо Росію визнають державою-спонсоркою тероризму, це дасть змогу ще більше посилити міжнародні санкції проти агресорки та остаточно об'єднати світ навколо України.

Які шанси, що країна-агресорка отримає цей статус

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зауважив, що доказів відповідності Росії цьому статусу більше ніж достатньо. Чого варті лише звірства російських військові в Ірпені, Бучі, Маріуполі та інших містах, які змогла тимчасово окупувати російська армія.

Також окупанти використовують заборонену зброю, зокрема хімічну, викрадають та беруть в заручники цивільних, погрожують ядерним ударом та влаштовують ядерний терор на АЕС, підтримують терористичні організації так званих "ЛНР" та "ДНР". Також Стефанчук пригадав отруєння Скрипалів у Британії і збиття Малайзійського авіалайнера.

З роками зло тільки набирає обертів. Історія – цьому доказ. Тож не можна зволікати — треба діяти. Місце Росії – в ізоляторі: ми маємо відділити терористів від цивілізованого світу всіма можливими методами,

– написав Голова Верховної Ради.

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