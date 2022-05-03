Більшість депутатів Верховної Ради проголосували за проєкт постанови №7341 про звернення українського парламенту до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.
До теми Екснардепа Царьова засудили до 12 років в'язниці
За відповідне рішення проголосували 344 народних депутати.
Що дасть Росії статус держави-спонсорки тероризму
Якщо Росію визнають державою-спонсоркою тероризму, це дасть змогу ще більше посилити міжнародні санкції проти агресорки та остаточно об'єднати світ навколо України.
Які шанси, що країна-агресорка отримає цей статус
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зауважив, що доказів відповідності Росії цьому статусу більше ніж достатньо. Чого варті лише звірства російських військові в Ірпені, Бучі, Маріуполі та інших містах, які змогла тимчасово окупувати російська армія.
Також окупанти використовують заборонену зброю, зокрема хімічну, викрадають та беруть в заручники цивільних, погрожують ядерним ударом та влаштовують ядерний терор на АЕС, підтримують терористичні організації так званих "ЛНР" та "ДНР". Також Стефанчук пригадав отруєння Скрипалів у Британії і збиття Малайзійського авіалайнера.
З роками зло тільки набирає обертів. Історія – цьому доказ. Тож не можна зволікати — треба діяти. Місце Росії – в ізоляторі: ми маємо відділити терористів від цивілізованого світу всіма можливими методами,
– написав Голова Верховної Ради.
Останні важливі висновки світу щодо війни Росії проти України:
- Канадський парламент визнав звірства росіян в Україні геноцидом. Рішення підтримали одностайно.
- Латвія та Естонія теж визнали дії Росії проти українського народу геноцидом.
- Президент Колумбії Іван Дуке Маркес також вважає, що Росія чинить геноцид українців.
- Такої ж думки дотримуються президент США Джозеф Байден та президент Польщі Анджей Дуда.
Новина доповнюється...