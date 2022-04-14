Президент Колумбії Іван Дуке Маркес заявив про готовність його країни зіграти головну роль у забезпеченні Європи енергоресурсами. Він переконаний, що йому вдасться допомогти ЄС відмовитися від російської енергії.

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Колумбія готова допомогти

Дуке переконаний, що Колумбія здатна допомогти розв'язати проблему, перед якою постала Європа, адже має для цього необхідні ресурси.

У нас чи не найбільші ресурси вугілля, ми можемо видобувати більше нафти і газу та зосередитись на відновлювальних джерелах. У нас є великі ресурси, які ми не використовуємо,

– заявив він.

Також Дуке підтримав позицію Джо Байдена щодо звірств росіян в Україні.

Те, що відбувається в Україні – це геноцид. І це має припинитися. Це божевілля,

– додав президент Колумбії.

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