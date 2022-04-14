Президент Колумбии Иван Дуке Маркес заявил о готовности страны сыграть главную роль в обеспечении Европы энергоресурсами. Он уверен, что ему удастся помочь ЕС отказаться от российской энергии.
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Колумбия готова помочь
Дуке убежден, что Колумбия способна решить проблему, перед которой встала Европа, ведь имеет для этого необходимые ресурсы.
У нас едва ли не самые большие ресурсы угля, мы можем добывать больше нефти и газа и сосредоточиться на возобновляемых источниках. У нас есть большие ресурсы, которые мы не используем,
– заявил он.
Также Дуке поддержал позицию Джо Байдена по поводу зверств россиян в Украине.
Происходящее в Украине – это геноцид. И это должно прекратиться. Это безумие,
– добавил президент Колумбии.
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