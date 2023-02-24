Прозорість в закупівлях Міноборони: Рада ухвалила закон

Верховна Рада 24 лютого схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про запровадження прозорості в оборонних закупівлях.

Ініціативу №8381 підтримали 264 депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

До теми Скандал з харчуванням у Міноборони: які ціни на продукти були у 2022

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт розробили після скандалу про махінації на закупівлях Міноборони. У законопроєкті передбачено, що слід обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії не оборонного призначення.

Торги з обмеженою участю або спрощені із застосуванням електронної системи закупівель мають проводити шляхом використання електронної системи закупівель.

Мають звітувати про контракти протягом 10 днів

Міноборони за 10 днів має звітувати про контракти на закупівлі не оборонного значення, які коштують понад 200 тисяч гривень. У звіті потрібно вказати нназву замовника, предмета закупівлі та ціну за одну одиницю.

Проте Комітет з питань національної безпеки парламенту обмежив перелік послуг, деталізовані ціни за результатами яких оприлюднюватимуть. Оборонні закупівлі на період дії правового режиму воєнного стану мають бути своєчасні та забезпечувати потреби безпеки та оборони. Однак це не стосується відомостей, що становлять державну таємницю, адже їх розголошення може зашкодити національній безпеці.

У січні 2023 року ЗМІ показали угоду, укладену Міноборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин. Її вартість сягає 13,16 мільярда гривень. Журналісти з'ясували, що ціни виявились завищеними у 2 – 3 рази.