Прозрачность в закупках Минобороны: Рада приняла закон

Верховная Рада 24 февраля одобрила во втором чтении и в целом законопроект о введении прозрачности в оборонных закупках.

Инициативу №8381 поддержали 264 депутата, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Что предполагает законопроект

Законопроект был разработан после скандала о махинациях на закупках Минобороны. В законопроекте предусмотрено, что следует обязательно обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии не оборонительного назначения.

Торги с ограниченным участием или упрощенные с применением электронной системы закупок должны производиться путем использования электронной системы закупок.

Должны отчитываться о контрактах в течение 10 дней

Минобороны за 10 дней должно отчитываться о контрактах на закупки не оборонного значения, которые стоят более 200 тысяч гривен. В отчете нужно указать название заказчика, предмета закупки и цену за одну единицу.

Однако Комитет по национальной безопасности парламента ограничил перечень услуг, детализированные цены по результатам которых будут обнародовать. Оборонные закупки в период действия правового режима военного положения должны быть своевременны и обеспечивать потребности безопасности и обороны. Однако это не касается сведений, составляющих государственную тайну, ведь их разглашение может нанести ущерб национальной безопасности.

В январе 2023 года СМИ показали соглашение, заключенное Минобороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей. Ее стоимость составляет 13,16 миллиарда гривен. Журналисты выяснили, что цены оказались завышенными в 2-3 раза.