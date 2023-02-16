Радина – глава комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике – опубликовала каталоги цен на продукты по договорам Минобороны с поставщиками за 2022 год.

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Она отметила, что проблемы – есть. Цены "прыгнули" еще осенью 2022 года. В частности, Радина сравнила цены на картофель и капусту. В каталогах Минобороны цены существенно отличаются от средних потребительских цен, которые подавал Госстат.

Цены в каталогах Минобороны значительно, иногда вдвое, отличаются от средних потребительских цен на эти же овощи по данным Госстата. В первые месяцы полномасштабного вторжения цены на картофель и капусту из каталогов Минобороны иногда были в несколько раз ниже, чем цены на эти же овощи в каталогах, датированных осенью — после сбора урожая,

– заявила Радина.



Сравнение цен / график Анастасии Радиной